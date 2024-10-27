وزير الاتصالات: الدولة حريصة على تعزيز القدرات الابتكارية بالمجتمع المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص الدولة على تعزيز القدرات الابتكارية فى المجتمع المصرى انطلاقًا من أهمية الإبداع الرقمى كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي.

عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية

أضاف أن مصر تتميز بوجود قاعدة عريضة من الكوادر الشابة والمؤهلة فى مختلف التكنولوجيات الرقمية الحديثة والتى تمثل عنصًرا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية.

أشار إلى اهتمام الدولة بتحفيز الشركات العالمية على انشاء مراكز تعهيد لها فى مصر من أجل توفير وظائف عالية القيمة للشباب المصرى، وزيادة الصادرات الرقمية، ودعم جهود الدولة فى بناء اقتصاد قائم على المعرفة؛ لافتا إلى نمو الصادرات الرقمية فى مصر بشكل مستمر والتي بلغت نحو 6.2 مليار دولار فى 2023.

جاء ذلك خلال افتتاح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز ديلويت للابتكار فى القاهرة والمتخصص فى تقديم الخدمات التكنولوجية المبتكرة والذى تم إطلاقه باستثمارات بقيمة 30 مليون دولار على مدار ثلاثة أعوام مشيرًا إلى أن افتتاح المركز يعكس ثقة الشركات العالمية فى مصر كمقصد جاذب للاستثمار فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والإبداع الرقمي.

حضر فعاليات الافتتاح المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وريتشارد هيوستن الرئيس التنفيذي لديلويت شمال وجنوب أوروبا، ومعتصم الدجانى الرئيس التنفيذى لديلويت الشرق الأوسط، وهاني جرجس الشريك المسؤول عن مركز ديلويت للابتكار في القاهرة.

أشاد المهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بافتتاح مركز ديلويت للابتكار فى مصر، مؤكدًا أنه سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب المصري، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة التعهيد.

بيئة محفزة للابتكار

وأضاف أن هذا المركز سيوفر بيئة محفزة للابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية الحديثة وعالية التخصص والقيمة لتلبية احتياجات السوق العالمى انطلاقًا من مصر، وبما يعزز من صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات المصرية.

وصرّح هاني جرجس، الشريك المسؤول عن مركز الابتكار فى القاهرة يعكس الاستثمار الثقة بقدرة السوق المصرى على إنتاج المواهب لتقديم الخدمات المهنية لعملائنا بأعلى معايير الجودة على مستوى العالم وسيساهم هذا المركز بتطوير قدرات المواهب المصرية وزيادة احتكاكها مع الأسواق العالمية.

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