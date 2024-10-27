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التنمية الصناعية تعلن عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية بالفيوم - أخبار كلمتك

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التنمية الصناعية تعلن عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية بالفيوم - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية تعلن عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية بالفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية بمجمع الفيوم المعدني (بنظام الإيجار أو التمليك)، فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة لدفع عجلة التنمية وتعميق التصنيع المحلى ودعمًا لصغار المستثمرين ورواد الأعمال


 وقالت التنمية الصناعية انه  يتم طرح كراسات الشروط للبيع من خلال فرع الهيئة ببنى سويف - مقر الهيئة بالتجمع الخامس،و يتم سحب وتقديم كراسة الشروط بدءًا من  اليوم الأحد 27 أكتوبر وحتى يوم الخميس 7 نوفمبر 

 

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مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة الصادرات

 

أكد  د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اهتمام  الدولة المصرية من اهتمام كبير بهذا القطاع المهم، بما يُسهم في النهوض به وزيادة حجم صادراته.  

 

  واشار الى حرصه على أن يكون ضمن جدول زياراته الأسبوعية إلى المحافظات، تفقد مجموعة من المصانع القائمة بهذه المحافظات؛ حتى يتسنى له التأكد من سير العمل بهذه المصانع بصورة منتظمة، 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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