ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأحد 27 أكتوبر 2024، أول جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% عند مستوى 30806 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 38247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% عند مستوى 13507 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% عند مستوى 7944 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 11174 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% عند مستوى 3219 نقطة.

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