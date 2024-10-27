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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل  تعاملات الأحد  27 أكتوبر 2024، أول  جلسات الأسبوع.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% عند مستوى 30806 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 38247 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% عند مستوى 13507 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% عند مستوى 7944 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 11174 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% عند مستوى 3219 نقطة.

 

7 قطاعات تتصدر الأسهم الرئيسية فى البورصة بنهاية الأسبوع

البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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