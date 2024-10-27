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يصل لـ 15 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم الأحد - أخبار كلمتك

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يصل لـ 15 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم الأحد - أخبار كلمتك

يصل لـ 15 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:03 صباحاً - أسعار البيض اليوم، سجلت  أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات ما بين 5 و15 جنيهًا في الكرتونة حسب نوع البيض سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة والنصف جملة والمجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

البداية مع أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية؛ حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا للطبق.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم،  بين 156 جنيهًا و160 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض من 157 إلى 162 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

 سعر كرتونة  البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 158 جنيهًا إلى 163 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

 بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 159 جنيهًا إلى 165 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، ما بين 115 جنيهًا إلى 118 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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