يصل لـ 15 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:03 صباحاً - أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات ما بين 5 و15 جنيهًا في الكرتونة حسب نوع البيض سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة والنصف جملة والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

البداية مع أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية؛ حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 156 جنيهًا و160 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض من 157 إلى 162 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 158 جنيهًا إلى 163 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 159 جنيهًا إلى 165 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، ما بين 115 جنيهًا إلى 118 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.