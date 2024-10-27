انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 27- 10- 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، ويتراوح الانخفاض ما بين جنيه و2.5 جنيه في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 69 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.3 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 78 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.6 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 100 جنيه إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.