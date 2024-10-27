248.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 248.8 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,987 مليون ورقة منفذة على 656 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 299.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 3.799 مليون ورقة منفذة على 640 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وقد استحوذت الأسهم على 10.75 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 89.25 % خلال الأسبوع.

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.

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