سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً - يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra ونقدم خلال السطور التالية سعر هاتف سامسونج.

مواصفات هواتف سامسونج

يأتى هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بمنصة Snapdragon 8 Gen3 الخاصة بهاتف Galaxy، وتمت ترقية مجموعة الشرائح خصيصًا لمستخدمي Galaxy، حيث توفر تحسينات في وحدة NPU لمعالجة الذكاء الاصطناعي، كما تعمل معدلات التحديث التكيفية 1-120 هرتز أيضًا على تحسين كفاءة الأداء لموديلات Galaxy S24.

ويعمل نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra، مع عدسة التقريب البصري الجديدة 5X، ومستشعر 50 ميجا بكسل على رفع الجودة البصرية عند مستويات التقريب من 2X و3X و5X إلى 10X بفضل مستشعر البكسل التكيفي Adaptive Pixel Sensor.

وتعرض الصور الملتقطة أيضًا نتائج واضحة ونقية حتى عند مستوى تكبير مذهل يبلغ 100x باستخدام إمكانات التقريب الرقمي المحسنة.

ومع إمكانات التصوير الليلي المطورة Nightography، تصبح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بخاصية Space Zoom مع Galaxy S24 في قمة الوضوح وحتى عند تكبيرها، والتقط المزيد من الضوء حتى في بيئة الإضاءة المنخفضة باستخدام حجم البكسل الأكبر في هاتف Galaxy S24 Ultra، والذي يبلغ الآن 1.4 ميكرو متر، وهو أكبر بنسبة 60% مقارنة بالموديل السابق.

خاصية مقاومة الاهتزاز المحسنة

ويتم تقليل الضبابية في هاتف Galaxy S24 Ultra من خلال زوايا أوسع لمثبت الصورة البصري (OIS)، وخاصية مقاومة الاهتزاز المحسنة.

وعند تسجيل مقاطع الفيديو، يتم تجهيز كل من الكاميرات الأمامية والخلفية بمعالج إشارة الصور ISP المخصص لتقليل الضوضاء، ويقوم Galaxy S24 بتحليل معلومات Gyro للتمييز بين حركة المصور وحركة الهدف.

وتم تحسين إطار Corning Gorilla Armor في هاتف Galaxy S24 Ultra وتحويله على المستوى الجزيئي، مما أدى إلى تعزيز المتانة بنسبة 50%، وجعل الهاتف أكثر مقاومة للخدش بأربع مرات مع إتاحة أحجام شاشات أكبر على شاشتي Galaxy S24+ مقاس 6.7 بوصة، وGalaxy S24 مقاس 6.2 بوصة، وكلاهما ضمن نفس مواصفات الحجم.

ويتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة مسطحة مقاس 6.8 بوصة، وهي مُحسّنة للعرض وتعزيز الإنتاجية كما يدعم هاتف Galaxy S24+ نفس مستوى دقة QHD+ المتوفّرة على هاتف Galaxy S24 Ultra.

سعر هاتف Samsung

يأتي هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بإطار من التيتانيوم وبالنسبة لهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، تشمل خيارات الألوان؛ تيتانيوم رمادي، وتيتانيوم أسود، وتيتانيوم بنفسجي، وتيتانيوم أصفر.

كما يقدم هاتفا Galaxy S24+ وGalaxy S24 خيارات ألوان مثل أونيكس أسود، ورمادي رخامي، وبنفسجي كوبالت، وأصفر عنبري.

ويبلغ سعر الهاتف 48 ألف جنيه.

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