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معيط: ابتكار سياسات مالية ونقدية متكاملة لمساندة الاقتصادات العربية - أخبار كلمتك

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معيط: ابتكار سياسات مالية ونقدية متكاملة لمساندة الاقتصادات العربية - أخبار كلمتك

معيط: ابتكار سياسات مالية ونقدية متكاملة لمساندة الاقتصادات العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:08 مساءً - انتخب الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق، ليتولى منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، خلفا للدكتور محمود محيي الدين الذي شغل المنصب على مدار دورتين منذ عام 2020.

وقال معيط، الذي انتخب لهذا المنصب لمدة 4 سنوات، في بيان، السبت: "سنعمل على مضاعفة جهود مساندة اقتصاداتنا العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة".

وكانت مصر رشحت معيط لهذا المنصب الرفيع في صندوق النقد الدولي، وقد فاز رسميا بعد أن تمت تزكيته من المجموعة العربية.

جهود مساندة الاقتصادات العربية

 

وقال معيط، الذي شغل منصب وزير المالية في مصر لمدة 6 سنوات، إنه سيعمل عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتُشكل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعا ومرونة وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأضاف أنه سيعمل أيضا على الدفع بالتعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أهمية العمل على منح القطاع الخاص مساحة أكبر فى النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات فى بيئة أعمال مواتية ومشجعة تتسم بالشفافية والحياد التنافسي.

وقال معيط: "سنعمل أيضًا على الدفع بالتعامل المرن مع حالة عدم التيقن الحالية، وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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