كيف أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن التوترات والتصعيد المستمر في المنطقة اثر علي تحركات المؤشرات الخليجية، والتي صعدت الي مستويات المقاومة وعادت سريعا للتداول ادناها مع استمرار حالة عدم اليقين المسيطرة علي استثمارات المتعاملين.

ففي المملكة العربية السعودية

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.1% في اخر جلسات الاسبوع مسجلًا ثالث خسارة يومية على التوالي بضغط من انخفاض 161 سهم من أصل 241 شركة مدرجة وسط سيولة متواضعة بلغت 4.3 مليار ريال،وسيطر الحذر على تداولات المستثمرين في أسواق الخليج مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة مع تصاعد الصراع العسكري بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.



وجاء الضغط بشكل رئيسي من قياديات القطاع المصرفي مع انخفاض سهمي الإنماء والأهلي بنسبة 1.2% و0.6% على التوالي،بينما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.4% ليرتد من أدنى مستوياته في أسبوعين بالتزامن مع تحسن أسعار النفط في بداية جلسة الخميس واستعادة خام غرب تكساس مستويات 70 دولارًا للبرميل



وعلى مدار الأسبوع تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2% ليسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.



وفي الكويت



تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2% ليغلق عند أدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي بضغط من انخفاض سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.4% لكل منهما.



وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر الأول بنسبة 1.5% مسجلًا خامس خسارة أسبوعية على التوالي.



وفي قطر



تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% مسجلًا سادس خسارة يومية على التوالي بضغط من انخفاض سهم صناعات قطر بنسبة 1%.



وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر القطري بنسبة 3.1% مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية في عام كامل.



وفي أسواق الإمارات

أغلق مؤشر سوق دبي مستقرًا دون تغيير عند مستويات 4464 نقطة في جلسة الخميس في حين تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.1% مسجلًا رابع خسارة يومية على التوالي.

وفي أخبار الشركات وافق مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 20 فلسًا للسهم للمرة الأولى منذ الإدراج.

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