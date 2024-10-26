الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:14 مساءً - سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار استقرارًا أمام الجنيه، مساء اليوم السبت، 26 أكتوبر 2024، في البنك المركزى والبنوك المصرية.

وترصد “كلمتك” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

 

c588258c7b.jpg

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.74 جنيهًا للشراء و48.84 جنيهًا للبيع.

 

 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر، كلمتك 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.71 جنيهًا للشراء و48.81 جنيهًا للبيع.

 

البنك الأهلى - كلمتك 
البنك الأهلى، كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.71 جنيهًا للشراء و48.81 جنيهًا للبيع.

 

البنك التجارى - كلمتك 
البنك التجارى - كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.73  جنيهًا للشراء و48.83 جنيهًا للبيع.

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر، كلمتك 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.75 جنيهًا للشراء و48.85 جنيهًا للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق