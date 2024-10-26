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165 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

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165 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

165 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:40 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب بصورة كبيرة داخل الأسواق المحلية خلال شهر أكتوبر الجارى، وحتى تعاملات اليوم السبت.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا بعد أن سجل نحو 4091 جنيها  في أول شهر أكتوبر بزيادة 189 جنيها

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيهًا بعد ان كان 3580 جنيه فى بداية الشهر بزيادة 165 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيهات بعد ان كان يسجل نحو 3068 جنيه فى بداية الشهر 

تراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، بفعل جني المستثمرين للأرباح بعد أحدث ارتفاع سجل فيه المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق، لكن التوتر المستمر في الشرق الأوسط ساهم في الحد من الانخفاض.
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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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