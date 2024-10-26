وزير الاستثمار يكشف عن 4 محاور عمل رئيسية للحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - أكد حسن الخطيب وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية.

وأوضح الخطيب أن تلك المحاور تشمل السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، والسياسة المالية من خلال معدلات ضرائب واضحة وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، إلى جانب السياسة التجارية من خلال تبني سياسة منفتحة وتسهيل خروج ودخول السلع بأقل وقت وتكلفة، فضلا عن سياسة ملكية الدولة

وأشار إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.

خلق فرص العمل وتعزيز النمو

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان" خلق فرص العمل وتعزيز النمو " ويأتي هذا في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية

تحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية

حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار

ونوه الوزير أن الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات وبما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.

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