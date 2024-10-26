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وزير الاستثمار: الحكومة تتبنى مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية بالفترة المقبلة - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار: الحكومة تتبنى مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية بالفترة المقبلة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: الحكومة تتبنى مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية بالفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تتبنى خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، لافتا إلى أن تلك الإصلاحات  من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري إلى جانب تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

خلق فرص العمل وتعزيز النمو

جاء  ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان" خلق فرص العمل وتعزيز النمو" ويأتي هذا في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

تحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية

حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

 

الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة

 

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة ومنح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة ستتبنى سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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