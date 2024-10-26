وزير الاستثمار: الحكومة تتبنى مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية بالفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تتبنى خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، لافتا إلى أن تلك الإصلاحات من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري إلى جانب تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

خلق فرص العمل وتعزيز النمو

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان" خلق فرص العمل وتعزيز النمو" ويأتي هذا في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

تحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية

حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة ومنح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة ستتبنى سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ.

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