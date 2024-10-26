وزير الاستثمار: نهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد القومي إلى 75% في2030 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان" خلق فرص العمل وتعزيز النمو ".

حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

يأتي هذا في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية

التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص

وأشار الوزير إلى التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول2030

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية

الحكومة تعطي الأولوية للإصلاحات الهيكلية

وقال إن الحكومة تعطي الأولوية للإصلاحات الهيكلية، وتعمل على معالجة السياسات المالية وتبسيط إجراءات الضرائب، بما في ذلك تغييرات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية

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