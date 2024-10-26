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محيي حافظ رئيسا لمجلس الصناعات الطبية - أخبار كلمتك

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محيي حافظ رئيسا لمجلس الصناعات الطبية - أخبار كلمتك

محيي حافظ رئيسا لمجلس الصناعات الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:03 مساءً - عقد المجلس التصديري للصناعات الطبية انتخابات بمقر المجلس لتشكيل هيئة المكتب، وذلك بحضور ممثلي قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجاء تشكيل هيئة المكتب حيث فاز به كل من:


 الدكتور محيي حافظ – رئيسًا للمجلس التصديري للصناعات الطبية.
 الدكتور خالد عليان – وكيل المجلس للمستلزمات الطبية.
 الدكتور محمد صلاح – وكيل المجلس لمستحضرات التجميل.
 الدكتور بيتر مهنى  - أمين الصندوق.

 

 

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أشاد أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الطبية بقرار  المهندس حسن الخطيب بإعادة تشكيل المجالس التصديرية والذي يضم كافة القطاعات الطبية من أدوية بشرية وبيطرية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل.

ويأتي هذا في إطار توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات بحلول عام 2030، وتنفيذًا لقرار  المهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتشكيل المجالس التصديرية وقيام كل مجلس تصديري بعقد انتخابات تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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