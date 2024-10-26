آخر تحديث لسعر الذهب فى الأسواق، عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:47 مساءً - ننشر أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث لها اليوم السبت داخل الأسواق المحلية.



سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29960 جنيهًا.

تراجعت أسعار الذهب، ختام الأسبوع، بفعل جني المستثمرين للأرباح بعد أحدث ارتفاع سجل فيه المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق، لكن التوتر المستمر في الشرق الأوسط ساهم في الحد من الانخفاض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2718.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 1014 بتوقيت جرينتش. وبلغت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار.

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية

ومنذ بداية العام، زاد الذهب في المعاملات الفورية 31.9 بالمئة، ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، فإن هذا سيكون أكبر ارتفاع سنوي للذهب منذ عام 1979 إذا ظل بالقرب من هذه المستويات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 33.13 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 12 عاما عند 34.87 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونزل البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1006.85 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1147.98 دولار.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية أول أمس الخميس تسعة بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها في مجموعة الدول الصناعية السبع دراسة فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين. وتمثل شركة نورنيكل الروسية 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للبلاديوم.

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