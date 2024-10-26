محمود بزان رئيسا للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:47 مساءً - عقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إجراءات انتخاب هيئة المكتب لمدة 3 سنوات

حيث أجريت الانتخابات بحضور اللجنة المشكلة للإشراف علي انتخابات هيئة المجالس التصديرية والمكونة من: حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وحيد منصور بالشئون القانونية فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحمد إدريس رئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.





وقد أسفرت الانتخابات عن اختيار:

• محمود بزان - رئيسًا للمجلس.

• الدكتور أشرف السيد – وكيل المجلس

• محمد عمر الدماطى – وكيل المجلس.

هانى عافية - أمين الصندوق.

مجال الصناعات الغذائية

هذا وقد أجريت الانتحابات بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية حيث شمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الصناعات الغذائية وهم:



المهندس هانى نبيه برزى، ومحمود عبد اللطيف بزان، ومحمد عمر الدماطى، والدكتور أشرف السيد رشاد، والمهندس أشرف إبراهيم الجزايرلى، ودينا محمود حسنى، وكريم عمرو بركة ، وعلاء مصطفى الوكيل، وهانى محمد سميح عافية ؛ وريهام فودة وإبراهيم ستين، وعمرو المنياوي ومصطفي مهني، وكريم أبو غالي.

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