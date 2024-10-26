وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس شركة Koch Inc للعلاقات الحكومية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع روبرت جويسي نائب رئيس شركة Koch Inc للعلاقات الحكومية الدولية، مع دووج جريدلر كبير المسؤولين الماليين بشركة Guardian Glass التابعة لشركة Koch Inc

و تناول اللقاء مشروعات شركة Guardian Glass الحالية في السوق المصري في مجالات إنتاج الزجاج، وكذا خططها المستقبلية المحتملة للتوسع في مصر خلال السنوات المقبلة،

وقال الوزير إنه تم استعراض مشروع شركة Guardian Glass في مصر لإنتاج الزجاج، والذي يستهدف الإنتاج لقطاع مواد البناء والتصدير للأسواق الإقليمية وغيرها حيث حث الوزير الشركة على زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.

وأشار إلى حرص الاستثمار على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصري.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإجرائية من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر،

ومن جانبه قال روبرت جويسي نائب رئيس شركة Koch Inc للعلاقات الحكومية الدولية إن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل في مجالات التكرير والكيماويات والإلكترونيات وحلول البرمجيات السحابية والطاقة وتصنيع الزجاج والورق والأسمدة وقطاعات أخرى، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتوفر نحو 120 ألف فرصة عمل عالميا.

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