الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير التموين بالكشف عن تكلفة استيراد بيض المائدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير التموين بالكشف عن تكلفة استيراد بيض المائدة - أخبار كلمتك

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير التموين بالكشف عن تكلفة استيراد بيض المائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - تقدمت  جمعية مواطنون ضد الغلاء بطلب إلى وزير التموين باعتباره المسئول عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تطالبه بالكشف عن تكلفة استيراد بيض المائدة والذى وصلت أولى شحناته يوم 20 أكتوبر الجارى.

وجرى بالفعل بيعه فى المجمعات الاستهلاكية خلال الأيام القليلة الماضية بسعر 150 لكرتونة البيض مما أثار حفيظة مافيا وشبكة أثرياء البيض فى مصر.

من جانبه طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء شعبة البيض والمنتجين لبيض المائدة التوقف عن الممارسات الاحتكارية الانتقامية التي تستهدف معاقبة المستهلكين على إجراء لم يرتكبوه على خلفية إحالة 21 من محتكري البيض للنيابة العامة للتحقيق معهم  فى اتهام بتدبير اتفاقات افقية بهدف رفع الأسعار واستغلال حاجة المستهلكين.

وقال العسقلاني بأن تكلفة الاستيراد  بالطيران مرتفعة إلى حد كبير، فضلًا عن تكلفة النقل الداخلي، وغيرها من الإجراءات التى تعظم تكلفة البيض المستورد، ومع  هذه التكلفة إلا أن البيض المستورد أرخص بأربعين إلى خمسين جنيهًا، ولذلك نأمل أن يعلن وزير التموين تكلفة استيراد 30 مليون بيضة  حتى ينكشف المستور.

 

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالغم والهموم الكثيرة

يصل لـ 4 جنيهات، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق