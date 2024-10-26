مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير التموين بالكشف عن تكلفة استيراد بيض المائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء بطلب إلى وزير التموين باعتباره المسئول عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تطالبه بالكشف عن تكلفة استيراد بيض المائدة والذى وصلت أولى شحناته يوم 20 أكتوبر الجارى.

وجرى بالفعل بيعه فى المجمعات الاستهلاكية خلال الأيام القليلة الماضية بسعر 150 لكرتونة البيض مما أثار حفيظة مافيا وشبكة أثرياء البيض فى مصر.

من جانبه طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء شعبة البيض والمنتجين لبيض المائدة التوقف عن الممارسات الاحتكارية الانتقامية التي تستهدف معاقبة المستهلكين على إجراء لم يرتكبوه على خلفية إحالة 21 من محتكري البيض للنيابة العامة للتحقيق معهم فى اتهام بتدبير اتفاقات افقية بهدف رفع الأسعار واستغلال حاجة المستهلكين.

وقال العسقلاني بأن تكلفة الاستيراد بالطيران مرتفعة إلى حد كبير، فضلًا عن تكلفة النقل الداخلي، وغيرها من الإجراءات التى تعظم تكلفة البيض المستورد، ومع هذه التكلفة إلا أن البيض المستورد أرخص بأربعين إلى خمسين جنيهًا، ولذلك نأمل أن يعلن وزير التموين تكلفة استيراد 30 مليون بيضة حتى ينكشف المستور.

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