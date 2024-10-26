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البطاطس تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور - أخبار كلمتك

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البطاطس تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور - أخبار كلمتك

البطاطس تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:04 مساءً - أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 «كلمتك» تستعرض  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، في السطور الآتية: 

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 15 إلى 18 جنيهًا
  • .تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 21 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 12.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى15 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 20 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 20 جنيها.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 14 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 13 جنيها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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