الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

خبيرة أسواق مال تكشف عن أنشط الأسهم بحركة التداولات بالبورصة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خبيرة أسواق مال تكشف عن أنشط الأسهم بحركة التداولات بالبورصة - أخبار كلمتك

خبيرة أسواق مال تكشف عن أنشط الأسهم بحركة التداولات بالبورصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:46 مساءً - البورصة المصرية ، قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “ كلمتك ”: ان مؤشرات البورصة المصرية في مرحلة تجميع  قوية مشيرة إلى أن الاتجاه العام بحركة تعاملات الأسبوع الثالث للمؤشر الثلاثينى ايجى اكس 30 يكشف عن مستويات المقاومة والدعم للمؤشر،  لتتكون مقاومة عند  المستوى 31500 نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند المستوى 33000 نقطة والدعم عند المستوى 29700 نقطة. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024

 

113ef4cb42.jpg

 

 

اتجاه المؤشر السبعينى خلال تداولات الاسبوع الثالث من اكتوبر 2024


كما كشفت فارس عن اتجاه المؤشر السبعيني، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطه ومستويات المقاومه والدعم لديه، والتى ارتكزت عند المستوى 7800 نقطة كمستوى مقاومه،  واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند المستوى  8300 نقطة والدعم  عند المستوى 7400 نقطة على المدى القصير.

واشارت فارس الى اكثر 5 اسهم حركة وتداولا بالتعاملات خاصة خلال تداولات الاسبوع الثالث المنتهى بسوق  المال وهم على هذا النحو: 

  • سهم بألم هليز لديه مقاومة  عند ٦.١٥ واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٦.٧٠  والدعم ٥.٣٠  جنيه.
  • سهم موبكو لديه مقاومه عند ٤٣ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤٦ والدعم ٤٠ جنيه.
  • سهم كفر الزيات لديه مقاومة عند ١٢ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١٤ والدعم ١١.٨٨ جنيه  .
  • سهم راية القابضة لديه مقاومة عند ٣.٦٦ اختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤.٢٠ والدعم الرئيسي للسهم ٣.١٤ جنيه.
  • سهم السويدي اليكتربك لديه مقاومة عند ٩١ جنيه.
     

 

البورصة المصرية - كلمتك 
البورصة المصرية - كلمتك 

 

كواليس حركة تداولات نهاية الأسبوع بالبورصة 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه. 

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقاط، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

التصديري للصناعات الكيماوية يلتقي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات في معرض "Paper World - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق