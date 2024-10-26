خبيرة أسواق مال تكشف عن أنشط الأسهم بحركة التداولات بالبورصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:46 مساءً - البورصة المصرية ، قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “ كلمتك ”: ان مؤشرات البورصة المصرية في مرحلة تجميع قوية مشيرة إلى أن الاتجاه العام بحركة تعاملات الأسبوع الثالث للمؤشر الثلاثينى ايجى اكس 30 يكشف عن مستويات المقاومة والدعم للمؤشر، لتتكون مقاومة عند المستوى 31500 نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند المستوى 33000 نقطة والدعم عند المستوى 29700 نقطة.

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اتجاه المؤشر السبعينى خلال تداولات الاسبوع الثالث من اكتوبر 2024



كما كشفت فارس عن اتجاه المؤشر السبعيني، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطه ومستويات المقاومه والدعم لديه، والتى ارتكزت عند المستوى 7800 نقطة كمستوى مقاومه، واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند المستوى 8300 نقطة والدعم عند المستوى 7400 نقطة على المدى القصير.

واشارت فارس الى اكثر 5 اسهم حركة وتداولا بالتعاملات خاصة خلال تداولات الاسبوع الثالث المنتهى بسوق المال وهم على هذا النحو:

سهم بألم هليز لديه مقاومة عند ٦.١٥ واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٦.٧٠ والدعم ٥.٣٠ جنيه.

سهم موبكو لديه مقاومه عند ٤٣ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤٦ والدعم ٤٠ جنيه.

سهم كفر الزيات لديه مقاومة عند ١٢ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١٤ والدعم ١١.٨٨ جنيه .

سهم راية القابضة لديه مقاومة عند ٣.٦٦ اختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤.٢٠ والدعم الرئيسي للسهم ٣.١٤ جنيه.

سهم السويدي اليكتربك لديه مقاومة عند ٩١ جنيه.



البورصة المصرية - كلمتك

كواليس حركة تداولات نهاية الأسبوع بالبورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.

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