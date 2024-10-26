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السفير الإيطالي يعلن موعد افتتاح خط الرورو من دمياط إلى رستا - أخبار كلمتك

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السفير الإيطالي يعلن موعد افتتاح خط الرورو من دمياط إلى رستا - أخبار كلمتك

السفير الإيطالي يعلن موعد افتتاح خط الرورو من دمياط إلى رستا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - أعلن ميكيلي كواروني السفير الإيطالي، أنه في نهاية نوفمبر المقبل سنقوم بافتتاح أول ربط وخط (رورو) من دمياط إلى رستا التي سننقل من خلالها المنتجات الطازجة من إيطاليا إلى مصر والعكس. 

وأشار خلال كلمته خلال  فعاليات مؤتمر الأمن الغذائي الإيطالي ونظم غذاء البحر المتوسط الذي يعقد حاليًا في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن افتتاح خط الرورو سيساهم في دعم التعاون مع مصر في هذا القطاع. 

 

مصر مفتاح وصول إيطاليا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة إلى أفريقيا

 

وتابع: إن مصر مفتاح وصول إيطاليا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة إلى أفريقيا. 

وأوضح أن  افتتاح سوق اليوم الواحد الذي افتتح صباح اليوم في الإسكندرية هو نتاج وثمار عمل وثيق بين مصر وإيطاليا، ونحن سنستمر في ذلك وسنفتتح أسواقَا أخرى في أنحاء مصر.


وقدم السفير الإيطالي الشكر لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية للتعاون المثمر لإنجاح الجهود كافة. 
وقال إن ما شهدناه اليوم خلال افتتاح سوق اليوم الواحد هو فلسفة الحمية المتوسطية فهو ليس مجرد طعام فقط بل حركة ثقافية لنا نحن الإيطاليون والمصريين، فتناول الطعام يجمع الأسر ويعد أحد التقاليد العريقة المرتبة بالأرض، وأن هناك اهتمام وجانب ثقافي وصحي بنظام غذائي صحي. 


وأشار إلى أن خلف حمية البحر المتوسط هناك الأمن الغذائي الهام، الذي أطلقنا في هذا القطاع العام الماضي مع مصر، شراكة قوية، وسنحضر خبرة إيطاليا إلى مصر في مجال الأمن الغذائي، وما تريده مصر فإن إيطاليا مستعدة لتقديمه. 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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