وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد لخفض الأسعار أسبوعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد في الإسكندرية، إن الحكومة تعمل على تخفيف العبء على المواطنين، من خلال افتتاح المعارض المتخصصة وإطلاق المبادرات الخاصة بخفض أسعار السلع.

وأضاف وزير التموين: نحن بصدد افتتاح أحد المشروعات التي تعد من المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة عليها لتخفيف العبء عن المواطنين؛ وهي مبادرة سوق اليوم الواحد التي تنطلق اليوم، وهي مبادرة أسبوعية لمدة يوم واحد لخفض أسعار السلع الغذائية خلال هذا السوق، وستعمم علي باقي المحافظات.

وزير الغابات الإيطالي: الشعب المصري علم العالم الزراعة

ومن جانبه، قال فرانشيسكو لولوبريجيد، وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية الايطالي أنه يشكر كل المؤسسات الحكومية والقطاع التجاري في مصر، على التعاون المستمر مع الحكومة الإيطالية.

واضاف، أن الشعب المصري هو من علم العالم الزراعة، لذلك تفخر الحكومة الإيطالية بإقامة أول سوق للخضر والفاكهة يوم واحد في مصر بمحافظة الإسكندرية.

وتابع: يتم السعي مع الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، كما لدينا تعاون كبير في كافة المجالات.

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