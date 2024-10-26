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وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد لخفض الأسعار أسبوعية - أخبار كلمتك

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وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد لخفض الأسعار أسبوعية - أخبار كلمتك

وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد لخفض الأسعار أسبوعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد في الإسكندرية، إن الحكومة تعمل على تخفيف العبء على المواطنين، من خلال افتتاح المعارض المتخصصة وإطلاق المبادرات الخاصة بخفض أسعار السلع. 

وأضاف وزير التموين: نحن بصدد افتتاح أحد المشروعات التي تعد من المحاور  الرئيسية التي تعمل الحكومة عليها لتخفيف العبء عن المواطنين؛ وهي مبادرة سوق اليوم الواحد التي تنطلق اليوم، وهي مبادرة أسبوعية لمدة يوم واحد لخفض أسعار السلع الغذائية خلال هذا السوق، وستعمم علي باقي المحافظات. 

 

وزير الغابات الإيطالي: الشعب المصري علم العالم الزراعة

ومن جانبه، قال فرانشيسكو لولوبريجيد، وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية الايطالي أنه يشكر كل المؤسسات الحكومية والقطاع التجاري في مصر، على التعاون المستمر مع الحكومة الإيطالية.

واضاف، أن الشعب المصري هو من علم العالم الزراعة، لذلك تفخر الحكومة الإيطالية بإقامة أول سوق للخضر والفاكهة يوم واحد في مصر بمحافظة الإسكندرية.

وتابع: يتم السعي مع الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، كما لدينا تعاون كبير في كافة المجالات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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