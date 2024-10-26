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يصل لـ 4 جنيهات، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت - أخبار كلمتك

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يصل لـ 4 جنيهات، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت - أخبار كلمتك

يصل لـ 4 جنيهات، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق  اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، يصل لـ 4 جنيهات في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

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أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 70 إلى 71 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 88 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 85 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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