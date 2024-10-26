الوكيل: نسعى لتطوير منظومة النقل واللوجستيات لخفض نسب الهالك في التداول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:03 صباحاً - افتتح أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية، خلال افتتاح فعاليات مبادرة سوق اليوم الواحد الذي يقام فعالياته في الإسكندرية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

كلمة الوكيل خلال افتتاح مبادرة سوق اليوم الواحد



وخلال كلمته رحب الوكيل بالضيوف، قائلا:مرحبا بكم جميعا فى بيت التجار والتجارة، غرفة الإسكندرية، أول غرفة تجارية في افريقيا والشرق الاوسط، ويشرفني أن أتقدم لكم بخالص التحية باسم الغرف التجارية المصرية واتحادها العام وأكثر من 5 مليون وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، من منتسبينا.

وتابع موضوعنا اليوم، الامن الغذائي ونمط غذاء البحر الأبيض ليس بجديد على غرفنا، فالغرف التجارية كانت دائما سباقة في ضمان توفير الغذاء ليس فقط لمصر، ولكن لأسواقنا التصديرية أيضا، خاصة فى الظروف الغير الطبيعية من حروب وثورات وجائحة كورونا وغيرها، وذلك منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم بالعديد من المبادرات الناجزة.

وأشار إلى أنه منذ انشائها، طوال 100 عاما، وهى الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، في أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، وما أكثرها، فلم يتوقف مخبز، ولم يخلو رف لأصغر محل من أساسيات مناحي الحياة، ولم يغلق مصنع، وآخرها كان أثناء 2011 و2013 حيث اصدرت التصاريح الأمنية أثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.

وتابع كما أنشأت وتدير الغرف التجارية أسواق الجملة للخضر والفاكهة، وتجذب الاستثمارات وتنقل التكنولوجيات المتقدمة وأساليب الإدارة الحديثة في الزراعة والصناعات الغذائية والصوامع والمخازن، وتوجه منسبيها للاستيراد لضمان وجود رصيد استراتيجي من الغذاء، كما تسعى لتنمية صادراتنا من فائض انتاجنا من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لدعم الاقتصاد المصرى.

واستطرد قائًلًا: كما تسعى لتطوير منظومة النقل واللوجستيات لخفض نسب الهالك في التداول، وقامت بنقل تجربة تركيا وإيطاليا في البورصات السلعية لتحقيق الشفافية في تداول السلع الزراعية لصالح المنتجين والمستهلك، ويتكامل كل ذلك مع مبادرة اليوم لأسواق المزارعين.

وقال: نحن لم نسعى فقط لضمان الكم والوفرة، ولكن التغذية السليمة كانت من ضمن أولويات غرفة الإسكندرية منذ أكثر من عقد من الزمان.

بدعم من الاتحاد الأوروبي وشركائنا من إيطاليا وإسبانيا واليونان

وأوضح أنه بدعم من الاتحاد الأوروبي وشركائنا من إيطاليا وإسبانيا واليونان، تم تنفيذ مشروع ميد دايت (Med Diet) ومشروع لاكتى ميد(Lacti Med) في اطار برنامج التعاون عبر الحدود (CBC MED)، حيث سعينا لنشر ثقافة نمط غذاء البحر الأبيض الصحي، سواء من خلال المنتجين لتوفير منتجات جديدة مغذية وصحية، أو من خلال نشر الوعى لدى المواطنين، خاصة طلبة المدارس بعشرات الأنشطة والمبادرات، ونستكمل ذلك اليوم من خلال مشروع سويتش تو هيلثى (Switch to Healthy) ومشروع جرينز (Grains) في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي بريما (PRIMA) الذى تراسه مصر وإيطاليا معنا على المنصة الرئيس الإيطالي للبرنامج رئيس شيام بارى (Cehiam Bari)



استكمال المسيرة بمزيد من المبادرات بالشراكة مع اشقائنا من إيطاليا



وقال الوكيل: اليوم نتحاور لاستكمال المسيرة بمزيد من المبادرات بالشراكة مع اشقائنا من إيطاليا، في شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص بالدولتين، وبدعم كامل من القيادة السياسية في دولتينا، وأن أحد الآليات الهامة لهذا التعاون هي بعد تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحليين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة

واختتم الوكيل كلمته قائلًا: لقائنا اليوم هو خطوة وثابة فى طريق إعادة مصر كسلة غذاء العالم كما كانت منذ قرن مضى، ولكن بجودة ونمط البحر الأبيض.



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