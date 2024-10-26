إنطلاق فعاليات مبادرة سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - انطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بالإسكندرية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: إن مبادرة سوق اليوم الواحد، من تنفيذ كل من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض. واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين.

أهداف مبادرة سوق اليوم الواحد

وعن أهداف المبادرة الذي يستهدف الشركاء المحليون؛ توفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يخفف الأعباء على المستهلكين، ويساهم في تقليل التضخم.

وتابع: كما نستهدف النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة لتنشيط المجتمعات الريفية، وتوفير سبل العيش الصغار المنتجين والصيادين المحليين وتعزيز الدور المتعدد الوظائف للزراعة وصيد الأسماك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار إلى أن مبادرة سوق اليوم الواحد تستهدف إنشاء نموذج لبناء قدرات أسواق المزارعين من أجل تطوير أسواق تجريبية جديدة للمزارعين، ولتوفير التدريب والمساعدة الفنية.

وأوضح أنه يشترك في المبادرة كل من محافظة الإسكندرية، الوزارات المعنية، المنظمات والقطاعية الوطنية، مديرية الزراعة بالإسكندرية، إضافة إلى القطاع الخاص المحلي (المزارعون - الصيادون المنتجون المحليون اتحاد النحالين العرب جمعيات أسواق المزارعين - المستهلكين).

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