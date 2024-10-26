الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

إنطلاق فعاليات مبادرة سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إنطلاق فعاليات مبادرة سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

إنطلاق فعاليات مبادرة سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - انطلقت منذ  قليل فعاليات إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بالإسكندرية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية. 

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: إن مبادرة سوق اليوم الواحد، من تنفيذ كل من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وبدعم من  المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض. واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين.

 

 

 

أهداف مبادرة سوق اليوم الواحد 

وعن أهداف المبادرة الذي يستهدف الشركاء المحليون؛ توفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يخفف الأعباء على المستهلكين، ويساهم في تقليل التضخم.

وتابع: كما نستهدف النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة لتنشيط المجتمعات الريفية، وتوفير سبل العيش الصغار المنتجين والصيادين المحليين وتعزيز الدور المتعدد الوظائف للزراعة وصيد الأسماك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

 

وأشار إلى أن  مبادرة سوق اليوم الواحد تستهدف إنشاء نموذج لبناء قدرات أسواق المزارعين من أجل تطوير أسواق تجريبية جديدة للمزارعين، ولتوفير التدريب والمساعدة الفنية.

وأوضح أنه يشترك في المبادرة كل من محافظة الإسكندرية، الوزارات المعنية، المنظمات والقطاعية الوطنية، مديرية الزراعة بالإسكندرية، إضافة إلى القطاع الخاص المحلي (المزارعون - الصيادون المنتجون المحليون اتحاد النحالين العرب جمعيات أسواق المزارعين - المستهلكين). 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق