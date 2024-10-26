تخفيضات تصل لـ 60٪، الغرف التجارية تفتتح مبادرة سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:25 صباحاً - يفتتح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بعد قليل، فعاليات انطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد.

تصل ل 60٪ تخفيضات مبادرة سوق اليوم الواحد

وقال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح على هامش الفعاليات التي تنطلق من محافظة الإسكندرية، تحت رعاية الغرفة التجارية، إن مبادرة سوق اليوم الواحد، تشمل جميع السلع الغذائية،

بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 60٪ على حسب نوع السلعة.

وأشار إلى أنّ نسبة التخفيضات على المنتجات متفاوتة وتعد كبيرة مع تقليل حلقات التداول، التي معها قلت تكلفة المنتج، مشيرًا إلي أن هذه هي المرحلة الأولى من المبادرة، وفي المرحلة الثانية ستعمم في جميع المحافظات.

وأوضح أن مبادرة سوق اليوم الواحد هي مبادرة جديدة لدعم صغار المنتجين والمزارعين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبدعم من الحكومة الإيطالية، ووزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.

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