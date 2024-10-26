مقارنة بين أسعار سيارات "جي إيه سي" قبل وبعد زيادة أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:48 صباحاً - سيارات جي إيه سي، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية جي إيه سي،عن أسعار سيارات جي إيه سي، في السوق المصري بعد زيادات شهر أكتوبر، والتي بلغت قيمتها نحو 30 ألف جنيه.

أسعار سيارات “جي إيه سي” بعد الزيادة

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية “جي إيه سي” بأسعار سيارة جي ايه سي إيمكو موديل 2024 الجديدة في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري, نرصدها في التقرير التالي:

أسعار جي إيه سي إيمكو خلال أكتوبر 2024

أول فئة GS بسعر مليون و300 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.



ثاني فئة GE بسعر مليون و410 ألف جنيه بدلًا من مليون و380 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.



ثالث فئة GL بسعر مليون و525 ألف جنيه بدلًا من مليون و495 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات جي إيه سي إيمكو

زودت سيارات جي ايه سي بمحرك 1500 سي سي بقوة 177 حصانا وعزم دوران 270 نيوتن متر، وتعليق ماكفرسون أمامي مستقل وتعليق خلفي متعددة الوصلات مستقل وجر أمامي.

كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات واستهلاك وقود 16.1 كم لكل لتر.



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