BMW السيارة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:48 صباحاً - أعلنت BMW في مصر، عن رعايتها للدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي تقام في الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، لتكون BMW "السيارة الرسمية" للمهرجان للعام الثاني على التوالي.



تُضفي هذه الشراكة الحصرية لمسة مِن الفخامة والابتكار والأناقة على هذا المهرجان الذي يُعد من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة، باستقطابه الجمهور الشغوف بالسينما والمتحمِّس لها كل عام، كما أنه يؤكِّد التزام "BMW " الراسخ بدعم الفن والثقافة.

ولتقديم تجربة تنقّل فخمة لا تُضاهى لضيوف المهرجان، ستوفّر "BMW " أسطولًا ضخمًا مكونًا مِن أحدث طرازاتها لنقل كبار الزوَّار والضيوف من المشاهير ونجوم الفن والسينما، ليتمتَّعوا بأعلى مستويات الراحة والفخامة في أثناء تنقّلهم من وإلى فعاليات المهرجان.

سيضمّ الأسطول سيّارات من طرازات متنوّعة تُجسّد قمّة الفخامة والأداء، مثل الفئة السابعة التي تُعد رمزًا للفخامة المطلقة، والفئة الخامسة التي تجمع بين الأداء الرياضي ومستويات الراحة الاستثنائية وغيرها مِن أحدث طرازات BMW التي تُجسّد التقنيات المُتطورة والأناقة الفائقة.



قيادات جلوبال أوتو للسيارات ومجموعة BMW العالمية

يشهد المهرجان كذلك حضورًا مُميزًا لعددٍ من قيادات مجموعة جلوبال أوتو للسيارات ومجموعة BMW العالمية، مما يُؤكد على أهمية هذا الحدث بالنسبة للمجموعة، ودور مصر المحوري في المنطقة.

ويأتي على رأس الحضور محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا وشرق أوروبا لدى مجموعة BMW، و"كريستوف بريميل"، ‎رئيس قطاع التسويق لدي مجموعة BMW لمنطقة أفريقيا وشرق أوروبا، وأيضًا "سيدريك مارتينيز"، مدير الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة لدى مجموعة BMW لمنطقة أفريقيا وشرق أوروبا.

ولمواكبة الأجواء الفخمة المصاحبة للمهرجان السينمائي، ستقوم BMW بعرض الفئة الخامسة المميزة بجيلها الأحدث على منصَّةٍ خاصة داخل المهرجان، ليتعرَّف الحضور عن كَثَبٍ على التفوُّق التقني ومستويات الراحة والفخامة التي توفرها السيارة السيدان الفخمة ذات التاريخ العريق.

تُقدم الفئة الخامسة في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزين: 520i بسعة لترين قادر على توليد 201 حصان و310 نيوتن- متر، و520i بسعة 1.6 لترات يولّد 190 حصانًا مع أقصى عزم دوران 310 نيوتن-متر، و530i (مع باقة M Sport) بسعة لترين وبقدرة 258 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن-متر.

بخلاف الطراز الكهربائي بالكامل BMW i5 مع الفئة eDrive40، والمجهز بمحرك كهربائي وحيد يولد 340 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن- متر.



ومن جهة أخرى، سيُعرض في الفترة ما بين 22 أكتوبر و3 نوفمبر، الموديلين X6 وX7، في أبو تيج مارينا بمدينة الجونة، وذلك تزامنًا مع فترة إقامة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

يأتي الطراز BMW X6 xDrive40i مزوَّدًا بمحرك من ست أسطوانات مدعَّم بتقنية التوربو المزدوجِ سعة ٣ لترات، يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام Mild Hybrid بقدرة 48 فولت.

يُوَلِّدُ نظام الدفع 381 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 540 نيوتن- متر. أما الطراز X7 M60i xDrive، فيأتي مجهزًا بمحرك أقوى مِن ثماني أسطوانات سعة 4.4 لترات مع نظام Mild Hybrid بقدرة 48 فولت بدوره، ويولد هذا المحرك 530 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 750 نيوتن- متر، كما يتَّصل المحركان بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات تَنْقُل عزم الدوران إلى العجلات الأربع.





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