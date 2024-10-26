سعر جرام الفضة في السوق المحلي في تعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:20 صباحاً - مؤشر الفضة ، استقر مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية، في تعاملات نهاية الأسبوع، وترصد "كلمتك" حركة مؤشر الفضة لحظيًّا وعلى مدار الساعة، حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، لتحتل مؤخرًا مكانة كبيرة على خريطة مدخراتهم.

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية

جاء ذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة وخلال السطور التالية نرصد لكم أحدث الأسعار المحلية والعالمية بتداولات اليوم.

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مؤشرات التداول فى الفضة، كلمتك

أسعار الفضة ( Silver ) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال.

وخلال السطور التالية تستعرض "كلمتك" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات.

أسعار الفضة - كلمتك

سعر أونصة الفضة 2024

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم نحو 31.34 دولار للأوقية.

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 49.21 جنيه.

سعر الفضة عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 47.15 جنيه.

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 45.52 جنيه.

سعر الفضة عيار 916

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 45.08 جنيه.

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 39.37 جنيه.

الاستثمار فى الفضة، كلمتك

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل

ويعتبر السوق المصري من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل:

العرض والطلب.

الأحداث الاقتصادية العالمية.

تقلبات سوق العملات.

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