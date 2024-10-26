الحد الشهري للخصم في حساب بداية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:51 صباحاً - يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن الحد الشهري للاستخدام في حساب بداية.

وأوضح مسؤولون البنك أن الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه.

يتيح البنك التجاري الدولي CIB حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online



إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

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