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الحد الشهري للخصم في حساب بداية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

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الحد الشهري للخصم في حساب بداية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

الحد الشهري للخصم في حساب بداية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:51 صباحاً - يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن الحد الشهري للاستخدام في حساب بداية.

وأوضح مسؤولون البنك أن الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه.

 

يتيح البنك التجاري الدولي CIB حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online
 

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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