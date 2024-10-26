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الفارق بين رقم الحساب IBAN ورمز السويفت - أخبار كلمتك

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الفارق بين رقم الحساب IBAN ورمز السويفت - أخبار كلمتك

الفارق بين رقم الحساب IBAN ورمز السويفت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:30 صباحاً - تتعامل البنوك مع كثير عملائها في خدمات مصرفية من خلال رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN ورمز السويفت.

ونستعرض خلال السطور التالية توضيحًا للفارق بين رقم الحساب IBAN ورمز السويفت وهي كالتالي:

 

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية.

ويستخدم IBAN في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

 

رمز السويفت swift code

أما رمز السويفت swift code فهو يستخدم في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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