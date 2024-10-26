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المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:28 صباحاً - مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2024، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات أكتوبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها والتي من المقرر لها الخميس المقبل.

 

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر

 وأوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها لشهر نوفمبر وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

كما أعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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