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تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

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تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:37 مساءً - يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرًا هامًّا في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

 

وترصد "كلمتك" أسعار النحاس اليوم وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم الجمعة 

وصل سعر كيلو النحاس الأصفر إلى 280 جنيهًا.

جاء سعر كيلو النحاس الأحمر ليصل إلى 240 جنيهًا.

 

جاء سعر كيلو نحاس أصفر خردة ما بين 190 لـ 210 جنيهات.

وسعر النحاس المخلوط يتراوح من 240 لـ 260 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو النحاس من 330 إلى 400 جنيه.

سجل اليوم سعر النحاس الأحمر الخردة ليصل 350 جنيهًا.

 

بتوجيهات من السيسي، بشرى سارة للمستثمرين في قطاع الصناعة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بناءً  على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي.

 

تخصيص الأراضي الصناعية 

وأضافت أن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ستكون متاحة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

 

هدف بوابة مصر الرقمية الصناعية 

ولفتت إلى أن المنصة الصناعية الرقمية تهدف إلى توفير الوقت وفصل العامل بين المستثمر ومقدم الخدمة، وأنه بعد استيفاء طلب المستثمر يحصل على الرخصة خلال أسبوع.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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