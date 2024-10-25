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آخر تحديث، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/ 10/ 2024 - أخبار كلمتك

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آخر تحديث، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/ 10/ 2024 - أخبار كلمتك

آخر تحديث، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/ 10/ 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:03 مساءً - شهدت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 25/ 10/ 2024  ارتفاعا يبلغ 10 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29960 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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