أخبار الاقتصاد اليوم،الجنيه الذهب يسجل 29840 جنيها، وزير الاستثمار: الولايات المتحدة شريك ثابت في رحلة مصر للإصلاح الاقتصادي، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:13 مساءً - أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "كلمتك" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تعرف علي سعر الجنيه اليوم الجمعة

استقر سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بحركة تعاملات اليوم الجمعه الموافق 25 أكتوبر 2024، ليبلغ نحو 29840 جنيهًا.

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

الجنيه الذهب، كلمتك

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

رئيس الرقابة المالية يستعرض التجربة الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان "تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والمنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.

نُظِّمَت الجلسة الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ)، ومؤسسة تمويل إفريقيا (AFC)، ومبادرة أسواق الكربون الإفريقية (ACMI). وضمّت الجلسة الجهات التنظيمية والممولين والمُشترين الأفارقة لشهادات الكربون، بهدف استعراض الجهود المبكرة في تنظيم هذه الأسواق، والسماح للجهات التنظيمية بالاستماع مباشرةً إلى مجموعة متنوعة من المشاركين الرئيسيين في السوق

الصناع يؤكدون: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خطوة هامة … ومدبولى: ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين

أكد الصناع أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يساهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين وتعزيز جهود الدولة لزيادة وتنمية الصادرات.

وفى ذات السياق أكد د مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين.

هل يمنح بنك مصر قرض المشروعات بدون ضامن؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية الحصول على قرض المشروعات بدون ضامن.

وأوضح مسؤولون ببنك مصر أنه يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلاما شاملا وجيدا لحصول العملاء على قرض المشروعات.

شروط قرص المشروعات في بنك مصر

واشترط بنك مصر في قرض المشروعات أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح، بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة في البورصة

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بفعل جني المستثمرين للأرباح بعد أحدث ارتفاع سجل فيه المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق، لكن التوتر المستمر في الشرق الأوسط ساهم في الحد من الانخفاض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2718.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش. وبلغت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي بنك بي إن واي ميلون لاستعرض الإصلاحات الاقتصادية للدولة المصرية وفرص الاستثمار.



التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسؤولي بنك بي إن واي ميلون BNY Mellon لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

تعرف علي سعر الدرهم الاماراتي

استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري ، اليوم الجمعة، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "كلمتك"، سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

الدرهم الإماراتى - كلمتك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.26 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.25 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

وزير الاستثمار يشارك باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة.

ومن الجانب الأمريكي، كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، و ستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، و هشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر

وقال إن الولايات المتحدة تعد شريكًا ثابتا في رحلة مصر نحو الإصلاح الاقتصادي

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