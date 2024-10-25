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وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:51 مساءً - أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التزام الحكومة المصرية  بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، كجزء من استراتيجيتها للتحول الأخضر، مما يعكس تركيزًا قويًا على الاستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، ويأتي ذلك خلال   زيارته الخارجية الحالية إلي الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويأتي الاجتماع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية 

ومن الجانب الأمريكي، كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، و هشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر

الحكومة قامت بتنفيذ خطة لدعم الاستثمارات في مجال الطاقة

ولفت  إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لزيادة مستويات الإنتاج ودعم الاستثمارات في مجال الطاقة، مع تقديم حوافز خاصة للشركات الصغيرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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