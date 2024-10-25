وزير الاستثمار: الولايات المتحدة شريك ثابت لمصر في رحلة الإصلاح الاقتصادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:13 مساءً - شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة.

وحضر من الجانب الأمريكي، كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، و ستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، وهشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر

مقومات وفرص الاستثمار في مصر

و استعرض اللقاء مقومات وفرص الاستثمار في مصر وجهود الدولة لخلق بيئة استثمارية واعدة تضعها على خريطة الاستثمار العالمية.



الولايات المتحدة تعد شريكًا ثابتا في رحلة مصر نحو الإصلاح الاقتصادي

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تعد شريكًا ثابتا في رحلة مصر نحو الإصلاح الاقتصادي، حيث ترجمت ثمار هذه الشراكة في زيادة مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين

وأشار إلى العديد من قصص النجاح للشركات الأمريكية العاملة في مصر، مثل جنرال موتورز، وفايزر، وأوبر، وأمازون، وكرافت هاينز، وهانيويل، فضلًا عن 1700 شركة أمريكية أخرى تعمل في قطاعات متنوعة

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