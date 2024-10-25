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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه في  البنك المركزي المصري ، اليوم الجمعه، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "كلمتك"،  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

الدرهم الإماراتى - كلمتك 
الدرهم الإماراتى - كلمتك 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.26 جنيه  للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.25 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.25 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

 

الدرهم الاماراتى - كلمتك 
الدرهم الاماراتى - كلمتك 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.25 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.26 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.21 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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