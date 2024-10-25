خبير يكشف تأثير رفع سعر الفائدة على أداء البورصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - قال أحمد شحات، خبير أسواق المال، إنه يرى أن خفض سعر الفائدة لن يؤثر على أداء البورصة المصرية بل يدعمها، بينما يؤدي رفعها للأضرار بسوق المال.

وأوضح أن المتحكم الحقيقي والأساسي في سعر الفائدة واستعادة البورصة أن يكون سعر الفائدة سلبي.

وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة الفترة الماضية إلى أكثر من 27%، أدى ذلك إلى ارتفاع البورصة المصرية لمستويات قياسية وتاريخية، وبالتالي نقلت العديد من الشركات بالبورصة أعباء الغلاء إلى المستهلكين ولا تتأثر بشكل كبير بالتقدم أو الارتفاع بل يمكنها الاستفادة منها فى تحقيق هوامش ربح.

وتابع: "سعر الفائدة الحقيقي يحكم ويحدد مدى استفادة البورصة من خفض الفائدة مستقبلا، وطالما التضخم أعلى من سعر الفائدة فإن المستثمرين في البورصة في أمان".

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.