كسر الرقم القياسي، تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

كسر الرقم القياسي، تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كسر الرقم القياسي، تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

كسر الرقم القياسي، تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:06 صباحاً - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في حين بقى البلاديوم قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2733.63 دولار للأوقية بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش.

 وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار ولا تزال مرتفعة بنسبة 0.5 على مدار الأسبوع حتى الآن.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2746.3 دولار للأوقية.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنه قتل قياديا في حركة  حماس شارك في الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وعمل أيضا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وازداد الغموض أيضا بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، إذ تظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين المرشحين دونالد ترامب وكاملا هاريس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 33.63 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.04 بالمئة ليسجل 1026.70 دولار.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1162 دولارا للأوقية بعدما كسب ما يصل إلى 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق