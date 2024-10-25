كسر الرقم القياسي، تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:06 صباحاً - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في حين بقى البلاديوم قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2733.63 دولار للأوقية بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار ولا تزال مرتفعة بنسبة 0.5 على مدار الأسبوع حتى الآن.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2746.3 دولار للأوقية.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنه قتل قياديا في حركة حماس شارك في الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وعمل أيضا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وازداد الغموض أيضا بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، إذ تظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين المرشحين دونالد ترامب وكاملا هاريس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 33.63 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.04 بالمئة ليسجل 1026.70 دولار.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1162 دولارا للأوقية بعدما كسب ما يصل إلى 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023.

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