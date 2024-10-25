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أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 - 10 - 2024، انخفض وهذا سعر عيار 21 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 - 10 - 2024، انخفض وهذا سعر عيار 21 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 - 10 - 2024، انخفض وهذا سعر عيار 21 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:45 صباحاً - ننشر أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة داخل الأسواق المحلية، حيث شهدت الأسعار انخفاضا طفيفا عن ختام التعاملات المسائية أمس الخميس بنحو 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيها.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3201 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29880 جنيهًا، ما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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