أسعار سيارات جي إيه سي إمباو قبل وبعد الزيادة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:29 صباحاً - كشف وكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات جي إيه سي GAC، عن أسعار سيارات جي إيه سي امباو 2024 الجديدة بعد التغيرات التي طبقت على السيارات بالتزامن مع انتهاء مطلع أكتوبر الجاري وبلغت قيمة الزيادة نحو 20 ألف جنيه.

أسعار سيارات جي إيه سي إمباو

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جي إيه سي، بالتغييرات التي طبقت علي اسعار سيارات جي ايه سي امباو في مصر خلال أكتوبر الجاري:



أول فئة GS بيز لاين بسعر مليون و120 ألف جنيه بدلًا من مليون و100 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



ثاني فئة GB هاي لاين بسعر مليون و270 ألف جنيه بدلًا مليون و250 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



ثالث فئة GE R-Style بسعر مليون و380 ألف جنيه بدلًا من مليون و360 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات جي إيه سي إمباو

زودت سيارات جي إيه سي إمباو موديل 2024 كسيارة سيدان بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 168 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر بين 1400 و4500 لفة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات.

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