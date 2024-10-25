بعد تصالح تنظيم الاتصالات مع إحدى الشركات العقارية، أين تذهب الغرامات المحصلة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:08 صباحاً - بعد تحصيل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 20 مليون جنيه من إحدى الشركات العقارية قيمة الغرامة الخاصة بقيامها بإجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون يتساءل الكثيرون أين تذهب تلك الأموال؟.

مصير أموال الغرامات

يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستخدام المبالغ المُجمّعة من الغرامات التي يتم فرضها على الشركات المُخالِفة في تعزيز جودة الخدمات المُقدمة في سوق الاتصالات المصري من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز.

من أهم أهداف الصندوق ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وذلك عن طريق إقامة مشروعات للبنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.

وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

يذكر أن تطبيق الغرامة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد الشركة جاء وفقا للإجراءات التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.

وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التصالُح مع الشركة بعد توفيق أوضاعها فيما يتعلق بإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، واتخاذها كافة الإجراءات لعدم تضرر المواطنين.

دعم الشركات المصرية

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعمه وتقديره للشركات العاملة في مصر، وأن الهدف من إصدار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمكالمات الترويجية هو تنظيم وحوكمة هذه الخدمة، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين ومنع تعرضهم للمكالمات المزعجة المخالفة للقوانين.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة استثمارية مستقرة تدعم جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفر حماية للعاملين في الشركات المعنية، بما يحقق توازنًا بين حقوق المستخدمين ومصالح الشركات.

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