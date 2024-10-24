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هوندا تغير أنظمة السرعة في سيارات 2025 - أخبار كلمتك

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هوندا تغير أنظمة السرعة في سيارات 2025 - أخبار كلمتك

هوندا تغير أنظمة السرعة في سيارات 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:02 مساءً - سيارات هوندا، كشفت هوندا عن مواصفات سيارتها الجديدة هوندا باسبورت 2025، صاحبة الدفع الرباعي، التي تتوفر لدي عملائها مطلع عام 2025.

مواصفات سيارة هوندا باسبورت 2025

حصلت سيارات هوندا علي العديد من التغيرات في الجنوط حيث جاء بمقاس 18 بوصة “مصممة خصيصًا”، ومجموعة من الإطارات مقاس 31 بوصة لجميع التضاريس، ونقاط استرداد أمامية برتقالية زاهية للخدمة الشاقة، وتأتي بنظام TrailWatch بأربعة مناظر للكاميرا، أمامية وخلفية وجانبية و360 درجة، كما يظهر في شاشة الترفيه المركزية، سيحتوي النظام على مسار للإطارات وإرشادات لجسم السيارة، وإزالة النقاط العمياء بسبب المنحدرات والأخاديد والحواف، يعمل بشكل مشابه لكاميرا Trail View الخاصة بـ فورد برونكو وبرونكو سبورت.


وتحتفظ سيارات بمحرك الاحتراق الخاص بها، وهو محرك V6 سعة 3.5 لتر “جديد وأكثر قوة، وناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام الدفع الرباعي i-VTM4، ومن المقرر أن تصل السيارة لجميع الوكلاء  أوائل عام 2025.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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