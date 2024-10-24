هوندا تغير أنظمة السرعة في سيارات 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:02 مساءً - سيارات هوندا، كشفت هوندا عن مواصفات سيارتها الجديدة هوندا باسبورت 2025، صاحبة الدفع الرباعي، التي تتوفر لدي عملائها مطلع عام 2025.

مواصفات سيارة هوندا باسبورت 2025

حصلت سيارات هوندا علي العديد من التغيرات في الجنوط حيث جاء بمقاس 18 بوصة “مصممة خصيصًا”، ومجموعة من الإطارات مقاس 31 بوصة لجميع التضاريس، ونقاط استرداد أمامية برتقالية زاهية للخدمة الشاقة، وتأتي بنظام TrailWatch بأربعة مناظر للكاميرا، أمامية وخلفية وجانبية و360 درجة، كما يظهر في شاشة الترفيه المركزية، سيحتوي النظام على مسار للإطارات وإرشادات لجسم السيارة، وإزالة النقاط العمياء بسبب المنحدرات والأخاديد والحواف، يعمل بشكل مشابه لكاميرا Trail View الخاصة بـ فورد برونكو وبرونكو سبورت.

وتحتفظ سيارات بمحرك الاحتراق الخاص بها، وهو محرك V6 سعة 3.5 لتر “جديد وأكثر قوة، وناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام الدفع الرباعي i-VTM4، ومن المقرر أن تصل السيارة لجميع الوكلاء أوائل عام 2025.

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