طرق تقديم شكاوى عن المكالمات الترويجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:46 مساءً - يتساءل الكثير من المواطنين المتضررين من المكالمات المزعجة، وخاصة المكالمات الترويجية عن كيفية قيامهم بتقديم الشكاوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خاصة بعد قيام الجهاز بتوقيع غرامة 20 مليون جنيه على إحدى الشركات بعد قيامها بإجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون.

كيفية تقديم الشكاوى

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg.

يأتي تطبيق الغرامة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للإجراءات التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.

ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التصالُح مع الشركة بعد توفيق أوضاعها فيما يتعلق بإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، واتخاذها كافة الإجراءات لعدم تضرر المواطنين.

القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.

الإبلاغ عن رقم المتصل

وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

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