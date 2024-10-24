موعد تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:29 مساءً - يبحث العديد من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات من كروت الشحن وباقات الإنترنت.

وخلال السطور التالية نستعرض الموعد المتوقع لتطبيق الزيادة:

موعد رفع أسعار خدمات الاتصالات

ورغم عدم تحديد موعد رسمى لتطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات، لكن فى الوقت نفسه فإن الدراسة الخاصة بزيادة أسعار الخدمات الخاصة بالاتصالات وكروت الشحن أو باقات الإنترنت والتى يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصبحت فى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تكون الزيادة قبل نهاية العام الحالى.

وستشمل جميع خدمات الاتصالات مع إعطاء كل شركة الحق فى تطبيق الزيادة بالشكل الذى تراه مناسبا دون الخروج عن النسب التى سيحددها الجهاز، والمتوقع أن تتراوح بين 15٪ الى 30٪ حسب الخدمة المقدمة.

أسعار الخدمات المقدمة

وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالى ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذا الأمر حدث فى العديد من القطاعات الأخرى بالدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات ومن حقه الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى ستكون هناك مراجعة للخدمات وأسعارها كمطلب للشركات، ويتم دراسة هذه الأمور والإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن سوق الاتصالات المصري هو سوق صعب، مشيرا الى ان معظم المدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الاتصالات يتم جلبها من الخارج ويتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وفى المقابل فإن الخدمة تقدم بالعملة المحلية، وبالتالي فتكاليف تقديم الخدمة زادت بشكل كبير مع أن الأسعار شبه ثابتة والزيادة التى حدثت كانت محدودة.

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