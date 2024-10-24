ارتفاع طفيف للأسواق الأوروبية في ختام التداولات وسط تقارير أعمال متباينة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس بعد تقليص مكاسبها السابقة؛ مع استعراض المستثمرين مجموعة أخرى من تقارير الأرباح.

حركة تداولات أبرز الأسهم الأوربية خلال ختام التعاملات

«كلمتك» تستعرض حركة تداولات أبرز الأسهم الأوروبية خلال ختام التعاملات اليوم الخميس؛ في السطور الأتية:

الأسهم الأوروبية ، كلمتك

ارتفاع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.39%

البداية مع مؤشر داكس الألماني الذي سجل ارتفاعًا بنحو 0.39%.

مؤشر فوتسي البريطاني يصعد بنحو 0.13%

كما صعد مؤشر فوتسي البريطاني في ختام التعاملات اليوم الخميس بنحو 0.13%

استقرار مؤشر كاك الفرنسي في ختام التعاملات

بينما سجل مؤشر كاك الفرنسي استقرارًا في ختام تعاملات اليوم الخميس؛ محققًا نسبة 0.08%

الأسهم الأوروبية ، كلمتك

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.06%، حيث تداولت غالبية البورصات الرئيسية بارتفاع مقابل تباين القطاعات، إذ ارتفعت أسهم السفر والترفيه 3.1%، بينما انخفضت المواد الكيميائية بنسبة 0.65%.

ارتفاع سهم رينو خلال الختام

وأغلق سهم رينو مرتفعًا بنسبة 4.7%، بعد أن شهدت الجلسة ارتفاع سهم رينو بأكثر من 7%، مدعومًا بإعلان شركة صناعة السيارات الفرنسية عن ارتفاع غير متوقع في إيرادات الربع الثالث وسط طلب قوي على طرازاتها الأكثر تكلفة.

الأسهم الأوروبية ، كلمتك

ارتفاع أسهم باركليز بنسبة 4.2%

كما ارتفعت أسهم باركليز بأكثر من 5%، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 4.2%، مدعومة بإعلان البنك البريطاني عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث.

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