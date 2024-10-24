أسباب تصالح جهاز تنظيم الاتصالات مع شركة ماونتن ڤيو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - بعد قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوقيع غرامة قدرها 20 مليون جنيه على شركة ماونتن فيو بعد قيامها بإجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون قام الجهاز بالموافقة على التصالح حيث يتساءل الكثيرين عن أسباب التصالح.

أسباب تطبيق الغرامة

تأتي تطبيق الغرامة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للإجراءات التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.

يأتي الهدف من إصدار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمكالمات الترويجية تنظيم وحوكمة هذه الخدمة، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين ومنع تعرضهم للمكالمات المزعجة المخالفة للقوانين.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة استثمارية مستقرة تدعم جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفر حماية للعاملين في الشركات المعنية، بما يحقق توازنًا بين حقوق المستخدمين ومصالح الشركات.

اسباب تصالح تنظيم الاتصالات وماونتن ڤيو

وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التصالُح مع الشركة بعد توفيق أوضاعها فيما يتعلق بإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، واتخاذها كافة الإجراءات لعدم تضرر المواطنين.

تعزيز جودة الخدمات

سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستخدام المبالغ المُجمّعة من الغرامات التي يتم فرضها على الشركات المُخالِفة في تعزيز جودة الخدمات المُقدمة في سوق الاتصالات المصري من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز والمعني بضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وذلك عن طريق إقامة مشروعات للبنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات.

إجراء المكالمات الترويجية والتجارية

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.

وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

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