صندوق النقد: الاقتصاد المصري تعرض لعدة صدمات خارجية في السنوات الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الصدمات الخارجية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وأنه يتم العمل على تخفيف تأثير هذه الصدمات من خلال برنامج تم تصميمه للتعامل مع الظروف الصعبة.

صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة

وأضاف «أزعور» خلال مؤتمر صحفي عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الصندوق يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاعه في المدى القصير بسبب بعض الإجراءات الإصلاحية.

الحكومة المصرية تتعامل مع العديد من التحديات وعلى رأسها التضخم

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع العديد من التحديات وعلى رأسها التضخم، وأن السياسات النقدية في مصر أولوية لتخفيف آثار الإصلاح على القطاعات الأضعف.

شرط تحقيق الاقتصاد المصري المزيد من النمو

وتابع: إن تحقيق الاقتصاد المصري المزيد من النمو يكون عبر السماح للقطاع الخاص بتنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل، والمنافسة.

رفع حجم برنامج التعاون مع مصر من قبل لمواجهة تأثير حجم الصدمات

وأوضح أنه تم رفع حجم برنامج التعاون مع مصر من قبل لمواجهة تأثير حجم الصدمات بسبب ما يحدث من الصراع في المنطقة، وأن حجم البرنامج الحالي والبالغ ثمانية مليارات دولار لا يزال مناسبًا.

أولويات الصندوق تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية

وقال «أزعور» إن هناك بعض الإجراءات الإصلاحية التي لها تأثير اجتماعي ويتبقي مواجهتها بإجراءات أخرى على مستوى الحماية الاجتماعية، وأن من بين أولويات الصندوق تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية.

ضرورة زيادة تصاعدية النظام الضريبي في مصر

وأشار إلى ضرورة زيادة تصاعدية النظام الضريبي في مصر، والمزيد من برامج الحماية، مضيفًا أن صندوق النقد يعمل على هذه النقاط ضمن البرنامج، وتم تصميم البرنامج ليراعي أن العالم معرض للصدمات.

برامج تعاون الصندوق في حالة مصر والأردن تقدم درجة من الاستقرار

وأوضح أن برامج تعاون صندوق النقد في حالة مصر والأردن تقدم درجة من الاستقرار في ظل حالة عدم اليقين بالمنطقة.

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